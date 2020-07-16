Ahmet Nur Çebi, Caner ile görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Caner Erkin ile görüştüğü ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Tecrübeli sol bek ise hak ettiği paranın verilmesini istiyor.

Caner Erkin ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası geri adım attı.

N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli sol bekin de takımda kalmasını istiyor.

ÇEBİ: KALMANI İSTİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Biz senin kalmanı istiyoruz. Sergen Hoca da istiyor, sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Ama ekonomik şartlar ortada, anlayış göstermeni bekliyoruz." dediği belirtildi.

CANER ERKİN: HAKKIM OLANI İSTİYORUM

Bu sözlerden memnun olan Caner'in, Çebi'ye, "Kulübün içinde bulunduğu durumu biliyorum ve ben de yardım etmek istiyorum ama rakamsal olarak da performansım ortada. Ben sadece hakkım olanı istiyorum, fazlasını değil." şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Yönetim, yıllık 1.7 milyon euro maaş alan Caner'e 500 bin euro önermişti, ancak yıldız futbolcu bu teklifi kabul etmemişti.

Tarafların kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.