Ahmet Nur Çebi, Mustafa Denizli iddialarını yalanladı

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Mustafa Denizli ile görüştükleri yönünde çıkan haberlerin külliyen yalan olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çebi, teknik direktörlük için Mustafa Denizli ile görüşüldüğü yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KÜLLİYEN YALAN"

Çebi, bu tür haberlerin neden yazıldığını çok iyi bildiğini belirterek, "Hem beni hem Sergen Hoca'yı, hem de Mustafa Hoca'yı zorda bırakan bir haber. Ama yanlış, külliyen yalan bir haber. Böyle bir durum söz konusu olmadı. Sergen Hoca'nın başaracağına inanıyoruz. Beşiktaş'ın önünü kesemeyecekler." dedi.