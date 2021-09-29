Ahmet Nur Çebi: Pjanic olunca Gedson'dan vazgeçtik

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson transferiyle ilgili, "Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı sonrası gazetecilerle sohbet ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, takım maliyetinin 50 milyon euronun altında olduğunu ve dünya çapında oyuncuları indirim yaptırarak aldıklarını söylerken, eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını bir kez daha dile getirdi.

Başkan Çebi, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf ederken ara transferde yeniden girişim yapacaklarını da açıkladı.

Ahmet Nur Çebi açıklamalarında, "Kenan için şunu söyleyebilirim, yerli futbolcu konusunda ısrarcıydı federasyon, ondan daha iyi yerli kim var bilmiyorum? Kenan'da, hocanın tatilde olduğu bir aylık dönemde acele etmemiz gerekiyordu, yerli futbolcu konusunda baskı vardı. Milli futbolcu olduğu için ve gelişim göstereceğine inandığımız için aldık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum. Salih'i de hoca istedi.

Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün (dün için) görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim.





"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELEN PARANIN 4'TE BİRİNİ HARCADIK"

Transferler için Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın tamamını değil dörtte birini falan harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak için yaptık hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık, amacımız hiçbir zaman hava atmak olmadı.

Takımın maliyeti şu an 50 milyon euronun altında. Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin euro veriyoruz.





"GEDSON'U ALIYORDUK PJANIC ÇIKINCA VAZGEÇTİK"

Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık.

Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır.” ifadelerini kullandı.