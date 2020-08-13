Ahmet Nur Çebi: Sergen Hoca, Balotelli'yi düşünmüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mario Balotelli, Welinton ve Bernard Mensah ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onursal Başkan Süleyman Seba'yı ölüm yıl dönümünde anmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun süredir ismi siyah-beyazlı takımla anılan Mensah konusunda soruları yanıtlayan Çebi, "Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var." diyerek iddiaları doğruladı.

SERGEN HOCA, BALOTELLI'Yİ İSTEMİYOR

Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği Balotelli transferi hakkında da konuşan Başkan Ahmet Çebi, "Sergen Hoca, Mario Balotelli'yi düşünmüyor. Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Ancak bu görüşmeler transfer oldu anlamına gelmez. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz." diyerek İtalyan futbolcunun transferinin, Sergen Yalçın'ın vetosuyla karşılaştığını ifade etti.

"WELINTON İLE PAZARLIK EDİYORUM"

Öte yandan Alanyaspor'dan transfer edilmesi beklenen Welinton ile pazarlıkların sürdüğünü belirten Çebi, "Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton'la da pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var." dedi.