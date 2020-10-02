Ahmet Nur Çebi: Sergen Hoca kimi istediyse aldık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılan transferler ve Domagoj Vida hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

PAOK ve Rio Ave'ye elenerek Avrupa defterini kapatan, ligde ise son çıktığı Konyaspor deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Milliyet gazetesine konuştu.

"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIK"

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda çok sayıda transfer yaptıklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz transfer yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N’Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan’ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?" dedi.

"TUTTURMUŞLAR BURAK YILMAZ DİYE"

Çebi, "Tutturmuşlar Burak Yılmaz diye... Tamam iyi golcü, ona lafımız yok. Artı gidenin arkasından konuşmak bana yakışmaz. Ancak Aboubakar’ın, Burak’tan aşağı bir golcü olmadığını düşünüyorum. Şimdi soruyorum Aboubakar, Burak’tan kötü golcü mü Allah aşkına? Her yönüyle hazır bir Aboubakar, Burak’ı aratmaz, merak etmeyin. Konya maçının ikinci yarısında bunu gördük. N’Sakala’ya çok yükleniyorlar, ama Trabzonspor maçındaki performansını göz ardı ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan, "Eleştiriler doğruları bulmak adına yapılır, buna asla karşı çıkmam. Gelin görün ki, gerçeklerden uzak, bir sürü yalan ve bilinçli saldırı var. Gerçekleri göz ardı ediyorlar, saldırıyorlar. İşte buna karşıyım, bu saldırıları kimlerin yaptırdığını camia iyi biliyor. Kaldı ki iş yapılan yerde hatalar elbette olacaktır. Biz hata payımızı sıfıra indirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, 4-1 mağlup oldukları Konyaspor maçında inanılmaz hatalar yapan Domagoj Vida’nın durumunu da değerlendirdi.

"VİDA'YA İSTİYORSAN GİT DEDİM"

Yıllık 3.4 milyon euro kazanan Hırvat stoperin moralinin bozuk olduğu haberlerine tepki gösteren Çebi, “Efendim diyorlar ki Vida’nın morali bozuk! Niye? Güya benim indirimle ilgili konuşmalarımdan olumsuz etkileniyormuş. Ben bu kulübün başkanıyım, tabii ki ekonomiyi de düşünmek zorundayım. Sadece Vida’dan değil, tüm takımdan indirim istedik. Niye? Çünkü ödenemeyecek rakamlar var. Biz bunları ödeyemezsek, onlar mutsuz olurlar." dedi.

Beşiktaş Başkanı, "Vida’nın aldığı ücret ortada. Profesyoneller bu tip konuşmalardan etkilenmezler, topunu oynarlar. Vida’ya bu rakamları ödemeyeceğimizi söyledim, hatta istiyorsa gidebileceğini ve kendisine kolaylık sağlayacağımızı belirttim. Ben başkanım, her futbolcumla konuşma hakkım var." diyerek sözlerini noktaladı.