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    Ahmet Nur Çebi: Talisca isterse sırtımda getiririm

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca transferiyle ilgili, "Talisca, Beşiktaş'ın bütçelerine uygun şekilde oynamak isterse onu sırtımda buraya getiririm." dedi
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 12:37
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    Ahmet Nur Çebi: Talisca isterse sırtımda getiririm

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatsaray ile karşı karşıya gelecek.

    Derbi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

    Çebi Galatasaray maçının ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtirken, transferle ilgili de bir açıklama yaptı.

    Ahmet Nur Çebi: Talisca isterse sırtımda getiririm #1

    "BÜTÇEYİ KABUL EDERSE SIRTIMDA GETİRİRİM"

    Talisca transferine değinen Çebi, "Bütçemiz belli. Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Talisca, Beşiktaş'ın bütçelerine uygun şekilde oynamak isterse onu sırtımda buraya getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Talisca isterse sırtımda getiririm #2

    "SON KARARDA TFF'YLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ OLMADI"

    Hakemlerle de ilgili konuşan Çebi, "Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF'yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır.

    Yabancı hakem konusuna, özellikle derbi maçlarda yer verilebileceğini ifade ettim. Türk hakemlerini başarısızlıkla itham etmedim. Geçmişte taraftarın aklında kalan yaşanmışlıkların ve hakemlerin baskı altında kalmamasını engellemek için bunu ifade ettim." dedi.


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