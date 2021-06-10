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    Ahmet Nur Çebi: Yeni transferlere 1 milyon eurodan fazla ödemeyeceğiz

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer edilecek oyunculara 1 milyon eurodan fazla ücret ödemeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:00
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    Ahmet Nur Çebi: Yeni transferlere 1 milyon eurodan fazla ödemeyeceğiz

    Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gruplardan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, geçen sezona göre gelirleri artsa da mali disiplinden taviz vermeyi düşünmüyor.

    Başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni mukavele için son rütuşları yaparken, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasında tavan ücreti de belirledi.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni transferlere 1 milyon eurodan fazla ödemeyeceğiz #1

    TAVAN FİYAT 1 MİLYON EURO

    Başkan Çebi, yeni transferlerde tavan fiyat olarak 1 milyon euro belirledi. Çebi, sadece uluslararası düzeyde bir santrforda istisna tanıyarak, 1 milyon üzerine çıkılmasına izin verecek.

    GÖZLER GELECEK SEZONUN YAYIN GELİRLERİNDE

    Çebi, TFF yönetimini limitlerin artırılması konusunda ikna etmeyi başardı. TFF, dün yaptığı açıklamada sapma oranını yüzde 25’e çıkardı.

    Ancak yayıncı kuruluşun yine indirim talep etmesi, kulüpleri sıkıştırmaya devam ediyor. Gözler şimdi gelecek sezonun yayın gelirinin ne olacağında. Bu konu da netleştikten sonra siyah-beyazlı yönetim transfer bütçesini kesinleştirecek.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni transferlere 1 milyon eurodan fazla ödemeyeceğiz #2

    GHEZZAL VE ROSIER İÇİN KAYNAK

    Çebi yönetimi, bonservisi elinde ve kiralık gelebilecek oyunculara ağırlık verecek. Sergen Yalçın’ın takımda kalmasını istediği Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal için kaynak oluşturulması öncelikli hedeflerden.

    Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, cazip tekliflerin gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin’ini de satmaya sıcak bakıyor. Bu durumda da Rosier, Ghezzal ve yeni santrforlar için kulübün eli rahatlayacak.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni transferlere 1 milyon eurodan fazla ödemeyeceğiz #3

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