Ahmet Nur Çebi'den Alex-Oxlade-Chamberlain hamlesi

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.

Londra'ya giden Çebi, Liverpool'dan ayrılan Alex-Oxlade-Chamberlain ile bir otelde bir araya geldi.

Sky Sports'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı transfer için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde geleceği için açıklamalarda bulunmuştu.

Hala başarı istiyorum. Burada başarının tadına vardım. En iyi yıllarımı geçirdim. Yani eğer bir şansım olursa, böyle bir şeyi tekrar başarmanın kokusunu alabilirsem, ısırıp koparırım. Sanırım gidip mümkün olduğunca istikrarlı bir şekilde bir yerde oynamam gerekiyor. İnsanın 29 yaşında zirveye ulaştığını söylerler, bu yüzden gidip kendimi test etmek, bir yerlerde istikrarlı bir şekilde oynamak istiyorum.