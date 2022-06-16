Ahmet Nur Çebi'den gündeme ilişkin sözler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Weghorst, Cenk Tosun ve Saiss ile ilgili konuşan Çebi, çarpıcı mesajlar da verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı.

Çebi, seçim dışında transfer gündemleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Transfer gündemleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Devam ediyoruz. O malum futbolcuyla, Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi. Alternatif olarak Alexander Sörloth ve Sörloth gibiler var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var." diye konuştu.

Cenk Tosun sözleri

Gündemlerine gelen eski golcüleri Cenk Tosun için de bilgi veren Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır. Benim sevmem yetmiyor. Beşiktaş taraftarının onu sevmesi önemli ama sonuç itibarıyla şartlar önemli. Ortada bir kulüp var. Taşıyacak bir sözleşme yapabilmem lazım. İyi Beşiktaşlıdır. Bizimle olmayı tercih edecektir." açıklamasını yaptı.

"Ersin'in yolunu açarız"

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de Çebi son durumu anlattı. Beşiktaş Başkanı, "Futbolun altyapısından faydalanmanız için oradan gelmiş arkadaşların başka takımlara gitmelerine yol açacaksınız. Böylece altyapıdan diğer arkadaşlara yol açılsın. Onların gelip başarılı olmaları ve buradan başka bir yere gitmeleri pozitif bir durumdur. Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi. Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız." dedi.

"Taraftar istedi, sonuç ortada"

Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik açıdan özgür olmadığını da vurguladı. Beşiktaş Başkanı, "Ekonomi olarak Türk futbolu sıkıntı içinde. Taraftarın, futbolseverlerin göz zevkine hitap edecek isimler yerine bilinen isimleri almayı yöneticiler de kolay yol olarak buluyorlar. Taraftar da yöneticiden böyle isimler talep etmemeli. Özkaynak ve altyapı. Hepimiz için geçerli. Biz böyle bir karar alıp başlattık. Altyapı takımlarımız çok başarılı oldu. Biz bu yolda devam edeceğiz. Takımın içerisinde olması gereken pahalı futbolcuların değeriyle gelmesi lazım. Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada. Bir evvelki sene düşer dediler, şampiyon olduk. Açık ara fark yapar dediğimiz takım da ne oldu, nasıl oldu. Seyirciler gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bana bir taraftar 'İsim transferi yapmazsanız taraftar kendini kötü hisseder' diyor. Öderken bir dert, gönderirken bir dert" diye konuştu.