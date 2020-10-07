Ahmet Oğuz: Beşiktaş'ı çok bekledim

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran sağ bek Ahmet Oğuz, Beşiktaş'a transfer olmak için çok beklediğini ancak Kasımpaşa'dan teklif gelince kabul ettiğini söyledi.

Kasımpaşa'nın yeni sağ beki Ahmet Oğuz, transfer süreciyle ilgili Radroyaspor'a konuştu.

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini de anlattı.

Ahmet Oğuz'un açıklamaları şu şekilde:

"DAHA FAZLA OYALANMAK İSTEMEDİM"

"Transferden önce ben çok bekledim. Beşiktaş'ı bekledim. Onlardan haber gelmesini bekledim fakat; süreç çok uzadı. Birçok isim geçti Beşiktaş için ve olmadı. Daha fazla oyalanmak da istemedim. Bir gün Kasımpaşa'dan telefon geldi. Ben de çok memnun olacağımı söyledim. Kasımpaşa'yı biliyorum. Çok güzel bir kulüp. Ben de Kasımpaşa da transfer için istekli olunca imzaladım. Beşiktaş için üzüldüm mü? Kasımpaşa'ya imza attığım için çok mutluyum."