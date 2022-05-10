Ahmetcan Kaplan'a Lille kancası

Trabzonspor'un başarılı stoperi Ahmetcan Kaplan'a Fransız temsilcisi Lille talip oldu. Yaz transfer dönemi için resmi teklif bekleniyor.

Bu sezon Edgar Ie'nin sakatlanmasıyla forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a Fransa'dan talip çıktı.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Lille, genç savunmacıyı transfer listesine ekledi.

Yaz transfer dönemi bekleniyor

Abdullah Avcı'nın güvenini boşa çıkarmayan ve şampiyonlukta takımına katkı sağlayan Kaplan'ın, yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor.

Lille yaz transfer döneminde Ahmetcan için bordo-mavililerin kapısını çalacak.

Abdullah Avcı'dan Ahmetcan Kaplan'a övgü

3 gün önceki Hatayspor maçı sonrası başarılı stoperi öven Avcı, "Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı ama süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyel olduğunu gördük. Önemli mesafe katediyor. Ters ayakla ters tarafta oynamasına rağmen. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder." demişti.