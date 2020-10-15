Ajax, Altay Bayındır'ı izliyor

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla Ajax'ın dikkatini çekti. Kulübün CEO'su Edwin van der Sar, İngiltere U21 maçında Altay'ı izlemek için tribündeydi.

Ankaragücü'nden transfer edilen ve genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Altay Bayındır, devlerin kıskacında.

Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren genç kaleci için Ajax'tan bir hamle geldi.

Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

İNGİLİZLER DE İZLİYOR

Ajax'ın, önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.

YÖNETİMİN SIRADAKİ HEDEFİ ALTAY

Son iki yılda Eljif Elmas ve Vedat Muriç'den çok önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon da Altay'ı satmayı planlıyor.

Sezona çok iyi bir giriş yapan Altay Bayındır, U21 Milli Takımımızın İngiltere ile oynadığı maçta da gösterdiği performansla alkış topladı.