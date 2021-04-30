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    Ajax, Erik ten Hag'ı takımda tuttu

    Ajax, teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 15:04
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    Ajax, Erik ten Hag'ı takımda tuttu

    Ajax, Avrupa devlerinin gündemindeki teknik direktör Erik ten Hag'ı takımda tuttu.

    2017'den beri çalıştırdığı Ajax'ta bir lig şampiyonluğu kazanan, bir kez de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalan 51 yaşındaki teknik adamın ismi Tottenham ile anılıyordu.

    SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI

    Hollanda devi, Ten Haag'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

    Ten Haag yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Ajax, Erik ten Hag ı takımda tuttu #1

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