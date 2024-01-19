Ajax, Jordan Henderson'ı duyurdu

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Eredivisie'de sezonu kabus gibi bir başlangıç yapan Ajax, orta sahasını Al Ettifaq'tan ayrılan Jordan Henderson'la güçlendirdi.

2026'ya kadar Ajax'ta

Amsterdam ekibinden yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Ajax teknik direktörü John van 't Schip şu ifadeleri kullandı:

"Onun burada olmasından mutluyum"

"Liderlik özellikleri olan bir oyuncu istedi. Jordan Henderson bu tür bir oyuncu. Onun gelişi, kadromuz için büyük bir gelişme anlamına geliyor. Hem saha içinde hem de saha dışında birçok genç oyuncu için önem teşkil ediyor. Onun burada olmasından mutluyum."