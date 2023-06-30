Ajax, Naci Ünüvar'ı Twente'ye kiraladı Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Naci Ünüvar, bu sezon Hollanda'nın Twente kulübüne kiralandı.

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunun başında Hollanda Ligi ekibi Ajax'tan Trabzonspor'a kiralanan genç futbolcu Naci Ünüvar, sözleşme süresinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan hücum oyuncusunun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu. Ajax, Naci Ünüvar'ı bir diğer Hollanda Ligi ekibi Twente'ye kiraladı.

Trabzonspor'da 12 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla istenilen performansı sergileyemeyen ve yalnızca 12 maçta forma giyebilen Naci Ünüvar bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.