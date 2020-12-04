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    Ajax, Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini yeniledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 17:38
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    Ajax, Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı

    Ajax, 28 yaşındaki Tagliafico'nun 2022'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ NOKTALADI

    Ülkesi Arjantin'in Independiente takımından 2018'de Ajax'a transfer olan Tagliafico'nun ismi, son zamanlarda sergilediği başarılı performansın ardından transfer söylentilerine karışmıştı.

    Arjantinli milli futbolcu Tagliafico, şu ana kadar Ajax'ta 111 resmi maça çıktı ve 12 gol kaydetti.

    Ajax, Tagliafico nun sözleşmesini uzattı #1

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