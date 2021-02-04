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    Ajax'ta Sebastian Haller skandalı

    Ajax'ta Sebastian Haller skandalı

    Ajax, 22.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Sebastien Haller'i, UEFA kadrosuna yazmayı unuttu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 09:06
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    Eredivisie lideri Ajax'ta ilginç bir olay yaşandı.

    West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i kadrosuna katan Hollanda ekibi, bu transfer için İngilizlere 22.5 milyon euro vermişti.

    LİSTEYE YAZILMADI

    Ancak Ajax yönetimi, kulüp tarihinin en pahalı transfer olan 26 yaşındaki futbolcu adını, UEFA Avrupa Ligi listesine yazmayı unuttu.

    Ajax ta Sebastian Haller skandalı #1

    Kulüpten bir sözcü ise konuyla ilgili olarak, "Hollanda Federasyonu ve UEFA ile nerede hata olduğuna dair görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

    RAKİP LILLE

    Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 18 Şubat'ta deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

    Ajax ta Sebastian Haller skandalı #2

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