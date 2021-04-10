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    Ajax'tan iki genç transfer

    Ajax, 16 yaşındaki Alvaro Henry ve 15 yaşındaki Gabriel Misehouy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 11:47
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    Ajax'tan iki genç transfer

    Ajax yıllardır altyapısından çıkardığı oyuncularla başarılar kazanıyor. Hollanda Ligi'nin en öneli takımlarından olan kırmızı-beyazlılar, yine genç transferler yaptı.

    Hollanda kulübü, 16 yaşındaki Alvaro Henry ve 15 yaşındaki Gabriel Misehouy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    HENRY AJAX U17'DE SAVUMADA OYNUYOR

    Henry, 14 Şubat 2005'te Amsterdam'da doğdu ve FC Utrecht'in gençlik akademisini 2019'da Ajax ile değiştirdi. Savunma şu anda Ajax U17'de oynuyor. Kontratı 1 Temmuz'da başlıyor ve 30 Haziran 2024'e kadar devam ediyor.

    Ajax tan iki genç transfer #1

    MİSEHOUY DE U17'DE ORTA SAHA

    Misehouy Amsterdam, 18 Temmuz 2005 doğumlu. Ajax'ın gençlik akademisine katıldı ve şu anda Ajax U17 seçiminin bir parçası. On beş yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girecek ve 2024 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

    Ajax tan iki genç transfer #2

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