Ajax'tan iki genç transfer

Ajax, 16 yaşındaki Alvaro Henry ve 15 yaşındaki Gabriel Misehouy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajax yıllardır altyapısından çıkardığı oyuncularla başarılar kazanıyor. Hollanda Ligi'nin en öneli takımlarından olan kırmızı-beyazlılar, yine genç transferler yaptı.

Hollanda kulübü, 16 yaşındaki Alvaro Henry ve 15 yaşındaki Gabriel Misehouy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

HENRY AJAX U17'DE SAVUMADA OYNUYOR

Henry, 14 Şubat 2005'te Amsterdam'da doğdu ve FC Utrecht'in gençlik akademisini 2019'da Ajax ile değiştirdi. Savunma şu anda Ajax U17'de oynuyor. Kontratı 1 Temmuz'da başlıyor ve 30 Haziran 2024'e kadar devam ediyor.

MİSEHOUY DE U17'DE ORTA SAHA

Misehouy Amsterdam, 18 Temmuz 2005 doğumlu. Ajax'ın gençlik akademisine katıldı ve şu anda Ajax U17 seçiminin bir parçası. On beş yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girecek ve 2024 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.