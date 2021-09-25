Ajax'tan yetkililer Altay'ı izlemeye geldi

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay'ı gösterdiği iyi performans nedeniyle Hollanda temsilcisi Ajax'tan yetkililer izledi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sezon başından bu yana kalesindeki başarılı performansıyla alkış topladı.

2019 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli renklere bağlanan 23 yaşındaki eldiven, 4 golle Hataysporlu Münir ile birlikte Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi.

GİRESUN MAÇINDA ALTAY’I İZLEDİLER

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Altay'a sürpriz talip çıktı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Ajax'ın iki yetkilisinin Giresunspor maçında milli file bekçisini izlediği öğrenildi.

Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay men cezası almıştı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 12 aylık cezayı 9 aya indirmişti.

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRALARINDA

Bu nedenle Amsterdam ekibi devre arasında kalesine bir transfer yapacak. Altay Bayındır'ın transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi.

Genç eldiven için iki kulüp devre arasında pazarlık masasına oturacak. Başarılı kalecinin talipleri Ajax'la sınırlı değil.

Altay Bayındır; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de yakın markajında.

Milliyet’in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki kaleci için bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler, Ajax ile 20 milyon eurodan pazarlıklara başlayacak.