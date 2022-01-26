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    Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a gidiyor

    Beşiktaş, Ajdin Hasic’in Ümraniyespor’a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibinin formasını giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 14:57
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    Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a gidiyor

    Beşiktaş’ta devre arası transfer sezonunun ilk ayrılığı gerçekleşti.

    Siyah-beyazlılar Ajdin Hasic’i sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiraladı.

    KİRALAMA BEDELİ YOK

    20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı.

    Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş’a kiralama bedeli ödemeyecek.

    Ajdin Hasic, Ümraniyespor a gidiyor #1


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