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Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a gidiyor
Beşiktaş, Ajdin Hasic’in Ümraniyespor’a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibinin formasını giyecek.
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 14:57
Beşiktaş’ta devre arası transfer sezonunun ilk ayrılığı gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar Ajdin Hasic’i sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiraladı.
KİRALAMA BEDELİ YOK
20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı.
Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş’a kiralama bedeli ödemeyecek.