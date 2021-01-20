Al Ahli, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Josef de Souza'nun sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek, Beşiktaş'tan 16.3 milyon euro talep etti.

Sezon başında, maaşını 6 aydır alamadığı için Al Ahli ile olan sözleşmesini fesheden Josef de Souza, Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlıların, FIFA'dan geçici lisans çıkardığı Brezilyalı futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HAKSIZ FESİH İDDİASI

Sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia eden ve FIFA'ya giden Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, futbolcuya ve Beşiktaş Kulübü'ne 16.3 milyon euroluk dava açtı.

Arjansspor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde, yapılan kontratı feshetme hakkına sahip olduğu öğrenildi.

1 GOL 2 ASİST

Son olarak Galatasaray derbisinde iyi bir performans sergileyen ve fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı formayla toplamda 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.