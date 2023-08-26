Al Ahli, Gabriel Veiga'yı kadrosuna kattı Transferin hızlı ekibi Al Ahli, Celta Vigo forması giyen Gabriel Veiga'yı renklerine bağladı.

AA

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ahli, İspanya ekibi Celta Vigo'dan Gabriel Veiga'yı transfer etti.

Al Ahli Kulübü, 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

40 milyon euro ödendi

İspanya basınında transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Celta Vigo'da 56 maça çıkan Veiga, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Birçok yıldızı transfer ettiler

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Ahli, kadrosunda milli futbolcu Merih Demiral, Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'yu da bulunduruyor.