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- Al Ahli, Josef de Souza'yı FIFA'ya şikayet etti
Al Ahli, Josef de Souza'yı FIFA'ya şikayet etti
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 08:55
- Güncelleme : 19.09.2020 - 08:55
Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza ile Al Ahli arasındaki kriz büyüyor...
MAAŞININ TAMAMINI ÖDEDİK DEDİLER
Arap kulübü, maaşının tamamının ödenmesine rağmen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini, bu yüzden de FIFA'ya gideceklerini duyurdu.
Al Ahli ayrıca Beşiktaş'ın da oyuncuyu illegal şekilde kadrosuna kattığını ve hem Josef'e hem de siyah-beyazlı kulübe dava açacaklarını belirtti.
JOSEF'TEN CEVAP: ANLAŞMAYI NEDEN GÖSTERMİYORSUNUZ?
Josef de Souza, Al Ahli'nin açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi. Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.