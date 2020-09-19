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    Al Ahli, Josef de Souza'yı FIFA'ya şikayet etti

    Al Ahli, Josef de Souza'yı FIFA'ya şikayet etti

    Al Ahli Kulübü, bütün ödemelerin yapılmasına rağmen Josef de Souza'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve Beşiktaş'ın da Brezilyalı oyuncuyu illegal şekilde transfer ettiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 08:55
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 08:55
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza ile Al Ahli arasındaki kriz büyüyor...

    MAAŞININ TAMAMINI ÖDEDİK DEDİLER

    Arap kulübü, maaşının tamamının ödenmesine rağmen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini, bu yüzden de FIFA'ya gideceklerini duyurdu.

    Al Ahli ayrıca Beşiktaş'ın da oyuncuyu illegal şekilde kadrosuna kattığını ve hem Josef'e hem de siyah-beyazlı kulübe dava açacaklarını belirtti.

    Al Ahli, Josef de Souza yı FIFA ya şikayet etti #1

    JOSEF'TEN CEVAP: ANLAŞMAYI NEDEN GÖSTERMİYORSUNUZ?

    Josef de Souza, Al Ahli'nin açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi. Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Al Ahli, Josef de Souza yı FIFA ya şikayet etti #2

    Al Ahli, Josef de Souza yı FIFA ya şikayet etti #3

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