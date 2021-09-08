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    Al-Ahly: Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı

    Al-Ahly kulübü, Aliou Dieng için Galatasaray'ın yaptığı son teklifi açıkladı ve anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:47
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    Al-Ahly: Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı

    Galatasaray'ın uzun süre transferi için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng için kulübü Al-Ahly'den açıklama geldi.

    Mısır ekibi, Galatasaray ile anlaşma sağlayamadıklarını kaydederken, yapılan teklifin beklentilerinin altında olduğunu kaydetti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı da çok uzun vadeliydi. En yüksek teklifleri 5 milyon dolar oldu ve onu bile 3 taksitte ödemeye hazır değillerdi." ifadeleri kullanıldı.

    Al-Ahly: Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı #1

    9.5 MİLYON EURO İSTEDİLER

    Mısır temsilcisi, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde 9.5 milyon euroluk bir talepte bulunurken, paranın büyük kısmını ise peşin talep etmişti.

    23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, bunun üzerine Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.

    Al-Ahly: Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı #2

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