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    Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in yerini Odion Ighalo ile doldurdu

    Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a imza atması beklenirken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fransız golcünün yerini doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:52
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    Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in yerini Odion Ighalo ile doldurdu

    Bafetimbi Gomis'in dört yıllık Al Hilal macerası sona erdi. 36 yaşındaki Fransız golcünün Galatasaray'a transferi bekleniyor.

    Gomis, son olarak sosyal medya hesabından Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşırken "Gülümsemem her şeyi söylüyor." ifadeleriyle sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

    Al Hilal formasıyla 150 maçta 108 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'dan ayrılırken Al Hilal ise Fransız yıldızın yerini doldurdu.

    32 MAÇTA 22 GOL ATTI

    Al Hilal, son olarak Al Shabab forması giyen Nijeryalı golcü Odion Ighalo'yu renklerine bağladı. Ighalo, Shanghai Shenhua'dan kiralık olarak Manchester United'a transfer olmuş ve ardından Al Shabab'ın yolunu tutmuştu.

    32 yaşındaki Ighalo, Al Shabab formasıyla Suudi Arabistan'da 32 maça çıktı ve 22 gole imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti.

    Al Hilal, Odion Ighalo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Al Hilal, Bafetimbi Gomis in yerini Odion Ighalo ile doldurdu #1


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