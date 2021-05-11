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    Al Hilal'in yeni hedefi Talisca

    Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Marega’yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Al Hilal, gözüne Taliscayı kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 11:26
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    Al Hilal'in yeni hedefi Talisca

    Beşiktaş’ta geçirdiği başarılı zamanların ardından Çin’e transfer olan Anderson Talisca’nın adı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılıyor.

    GIOVINCO YERİNE TALISCA

    Goal’ün haberine göre, son olarak Porto’dan Moussa Marega’yı kadrosuna katan Suudi ekibi, sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Giovinco yerine Talisca’yı transfer etmek istiyor.

    Al Hilal in yeni hedefi Talisca #1

    Guangzhou Evergrande, Talisca için 6 milyon euro talep ediyor. Suudi ekibi teklifini 5 milyona kadar yükseltirken taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

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