Al Hilal'in yeni hedefi Talisca

Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Marega’yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Al Hilal, gözüne Taliscayı kestirdi.

Beşiktaş’ta geçirdiği başarılı zamanların ardından Çin’e transfer olan Anderson Talisca’nın adı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılıyor.

GIOVINCO YERİNE TALISCA

Goal’ün haberine göre, son olarak Porto’dan Moussa Marega’yı kadrosuna katan Suudi ekibi, sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Giovinco yerine Talisca’yı transfer etmek istiyor.

Guangzhou Evergrande, Talisca için 6 milyon euro talep ediyor. Suudi ekibi teklifini 5 milyona kadar yükseltirken taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.