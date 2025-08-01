Al Hilal'den Youssef En-Nesyri'ye teklif!

Son olarak Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı transfer eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i transfer edemeyen Al Hilal, gözünü En-Nesyri'ye çevirdi.

AL HILAL'İN TEKLİFİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suudi ekibi Al Hilal, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TALEP 40 MİLYON EURO

Fenerbahçe ise Al-Hilal'in bu teklifini yükseltmesini istedi. Faslı golcünün performansından memnun olan sarı-lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İNDİRİM YAPMAYACAK

Sarı-lacivertlilerin 40 milyon euroluk talebinde indirim yapmayacağı aktarılırken, görüşmelerin bir hafta içinde sonuçlanması ve En-Nesyri'nin akıbetinin belli olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki isim, sarı-lacivertli formayla 52 resmi maça çıktı.

24 milyon euro piyasa değeri bulunan Faslı oyuncu, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistle mücadele etti.