Al-Ittihad, Mohamed Salah'ı istiyor: 175 milyon euro Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, 175 milyon euroyu gözden çıkardı.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüplerinin son hedefi Mohamed Salah. Al-Ittihad Mısırlı oyuncu için 175 milyon euroyu gözden çıkardı.

Hocası kalmasını istiyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Salah için Suudi Arabistan ekipleri baskısını sürdürüyor. Klopp'un Mısırlı yıldızın ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen Al-Ittihad, çılgın bir teklifle Liverpool'un kapısını çaldı.

Liverpool'un 175 milyon euroluk teklifi reddettiği öne sürüldü. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Salah, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Al-Ittihad Benzema ve Kante gibi isimleri kadrosuna katarak ses getirmişti.