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    Al-Ittihad: Rodrigues konusunda karar Fenerbahçe'nin

    Al Ittiha Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan Garry Rodrigues'in önünde iki seçenek olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 14:27
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    Al-Ittihad: Rodrigues konusunda karar Fenerbahçe'nin

    Fenerbahçe'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Garry Rodrigues konusunda, bonservisine sahip olan Al-Ittihad kulübünden bir açıklama geldi.

    "KARAR FENERBAHÇE'NİN"

    Al Ittiha Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, UFM Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Herkes, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün devam eden kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "YA TÜRKİYE'DE KALIR YA DA BİZE DÖNER"

    Sadiq Diab, "Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

    "PRIJOVIC VE BONY KALACAK"

    Arap kulübünün yöneticisi, takımdaki geleceği merak edilen diğer oyuncular hakkında da konuştu. Diab, "Prijovic ve Wilfried Bony, kulübümüzde oynamaya devam etmek istiyor. Biz de onlardan mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Al-Ittihad: Rodrigues konusunda karar Fenerbahçe nin #1

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