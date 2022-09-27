Al Jazira'dan Novak için resmi teklif

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak için uğraş verdiği isimlerden Filip Novak'a, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira talip oldu.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği isimlerden Filip Novak'a talip çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın, Çek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Kooora'nın haberine göre sezona 3'te 3 yaparak başlayan Al Jazira, savunma hatını Filip Novak ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Al Jazira'nın resmi teklifini Fenerbahçe'ye ilettiği belirtiliyor.

BAE için son tarih 4 Ekim

Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımların transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Dün Al Wahda, Allan transferini bitirirken Shabab Al Ahli de Jason Denayer transferinde sona gelmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Fenerbahçe, Mauricio Lemos ve Bruma ile birlikte Filip Novak'ın da takımdan gönderilmesi için çalışma içerisindeydi. Çek oyuncuya Al Jazira'dan gelen teklif, süreci daha kolay bir hale getirebilir. Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Sosa ile birlikte gelmişlerdi

2020'nin yaz transfer döneminde Filip Novak, Trabzonspor ile biten sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Çek oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'dan Jose Sosa ile birlikte Fenerbahçe'ye gelen Novak; bu konuya ilişkin ise, "Tabii ki Sosa ile pek çok kez konuştum ama ben ondan daha önce geldim, ilk gelen bendim. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum, o da bana biraz beklemek istediğini söylemişti. Şu anda o da burada, geldi. Kendisini bir arkadaş, takım arkadaşı olarak çok seviyorum. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz; o bana yardım edecek, ben ona yardım edeceğim ama sadece ikimiz olarak değil bütün takım arkadaşlarımıza yardım etmek istiyoruz." demişti.