Al-Nassr, Beşiktaş'ın istediği Anderson Talisca'ya zamlı yeni sözleşme yapacak

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Anderson Talisca için Al-Nassr ile görüşen siyah-beyazlılar, tüm uğraşlara rağmen Suudi Arabistan ekibini ikna edemedi.
Takımın golcülerinden biri olan Talisca'yı göndermek istemeyen Suudi ekibinin, bu karar üzerine Brezilyalı yıldıza zam yapacağı da gelen haberler arasında.
Siyah-beyazlılar, Arap yarımadasından gelen kötü haberle ibreyi başka oyunculara çevirdi.
Takımın golcü ismi
Talisca, geçen sezon 27 maçta 21 gol 2 asist yaparken bu sezon ise şu ana kadar 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.