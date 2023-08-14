Al-Nassr, Beşiktaş'ın istediği Anderson Talisca'ya zamlı yeni sözleşme yapacak Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Anderson Talisca için Arap yarımadasından kötü haber geldi. Al-Nassr oyuncuyu kesinlikle satmak istemediğini belirtirken, oyuncuya da zam yapılacak.

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Anderson Talisca için Al-Nassr ile görüşen siyah-beyazlılar, tüm uğraşlara rağmen Suudi Arabistan ekibini ikna edemedi.

Takımın golcülerinden biri olan Talisca'yı göndermek istemeyen Suudi ekibinin, bu karar üzerine Brezilyalı yıldıza zam yapacağı da gelen haberler arasında.

Siyah-beyazlılar, Arap yarımadasından gelen kötü haberle ibreyi başka oyunculara çevirdi.

Takımın golcü ismi

Talisca, geçen sezon 27 maçta 21 gol 2 asist yaparken bu sezon ise şu ana kadar 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.