Al-Nassr, Marcelo Brozovic'i renklerine bağladı

Suudi Arabistan Ligi'nin transferde en hızlı takımlarından olan Al-Nassr bir yıldız futbolcuya daha transfer etti.
Arabistan ekibi, Inter forması giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattıklarını açıkladı.
"Herkes onu istedi, o sadece bizi istedi"
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi takımı, Brozovic'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı "Herkes onu istedi, o sadece bizi istedi" paylaşımıyla açıkladı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Al-Nassr bu transfer için Inter'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Brozovic'in ise 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 100 milyon euro net maaş kazanacak.