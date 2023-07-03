Al-Nassr, Marcelo Brozovic'i renklerine bağladı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Inter'in Hırvat ön liberosunu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Suudi Arabistan Ligi'nin transferde en hızlı takımlarından olan Al-Nassr bir yıldız futbolcuya daha transfer etti.

Arabistan ekibi, Inter forması giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattıklarını açıkladı.

"Herkes onu istedi, o sadece bizi istedi"

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi takımı, Brozovic'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı "Herkes onu istedi, o sadece bizi istedi" paylaşımıyla açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Al-Nassr bu transfer için Inter'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Brozovic'in ise 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 100 milyon euro net maaş kazanacak.