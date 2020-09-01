Al Nassr, Mesut Özil'in peşinde

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Arsenal forması giyen Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.

Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ekonomik açıdan önemli bir teklif aldı.

Arsenal'de iyice gözden düşen 31 yaşındaki oyuncuya, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr talip oldu.

YILLIK 20 MİLYON DOLAR

Yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları gözden çıkardı.

Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri, transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

Daha önce sözleşmesi bitene kadar Arsenal’de kalacağını açıklayan Mesut’un, nasıl bir karar vereceği merak konusu.