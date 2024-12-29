Al Nassr, Youssef En-Nesyri için İstanbul'a geliyor

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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada noktalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımda Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılabilir.

AL NASSR, TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Goal Suudi Arabistan'da yer alan habere göre; Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için somut adımı atmaya karar verdi.

Al Nassr yetkililerinin, Fenerbahçe'nin 40 milyon euro istediği Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

SÜPER LİG REKORU

En Nesyri'nin transferi Fenerbahçe'nin talep ettiği gibi 40 milyon euroya gerçekleşirse, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in en pahalı satışı olacak.

FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI

22 milyon euro piyasa değeri bulunan En-Nesyri, sarı-lacivertli formayı 24 kez giydi. Forvet oyuncusu, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isim için Sevilla'ya 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.