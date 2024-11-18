Al Nassr, Youssef En-Nesyri'nin peşinde

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Süper Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan ve takipçiliğini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ayrılığının ardından Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri ile kısa süre içerisinde vedalaşabilir.

AL NASSR, DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan'da yayın yapan Riyadiyatv kanalı, Al Nassr'ın yıldız futbolcu için devreye girdiğini ve anlaşma sağlamak üzere olduğunu duyurdu.

Faslı forvet ile sözleşme görüşmelerini ilerletmek amacıyla Al Nassr kulüp yetkililerin İstanbul'da olduğu vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

22 milyon euro piyasa değerine sahip olan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.