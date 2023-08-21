Al-Nassr'da Anderson Talisca kararı: Beşiktaş umutlandı

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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre; Al Nassr, Anderson Talisca'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Habere göre Talisca, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Arabistan ekibinin en fazla 5 yabancı futbolcu oynatabildiği hatırlatılan haberde, listeye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles isimlerinin yazıldığı aktarıldı.

Oyuncunun bu karar sonrası kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

"Transferde kimseyle yarış içinde değiliz"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferin zor olduğunu belirtti.

Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz.