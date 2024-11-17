Al Nassr'dan Anderson Talisca açıklaması

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Anderson Talisca'yla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Yıldız oyuncu Talisca için Suudi Arabistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLANDI

Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği ve Suudi Arabistan ekibinde sportif direktör Fernando Hierro'nun yardımcısı Adrian Esparraga'nın bu transfer için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

Arriyadiah'a konuşan kulübün bir başka yetkilisi, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AL NASSR'DA DEVAM EDECEK

Arriyadiah'taki haberde ismi verilmeyen yetkili ayrıca Brezilyalı yıldızın sezonu kulüpte tamamlayacağını söyledi.

Söz konusu yetkilinin, "Talisca bu sezon Al Nassr ile devam edecek" sözlerini kullandığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.