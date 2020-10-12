Al Nassr'dan Mesut Özil'e 20 milyon euro

Al Nassr, Arsenal'de kadroya bile giremeyen Mesut Özil'in peşini bırakmıyor. Araplar son olarak 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 20 milyon euro teklif etti.

Arsenal'de, son olarak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmayan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor.

BU SENE HİÇ MAÇA ÇIKAMADI

Bu sene hiç süre alamamasına rağmen sözleşmesi bitene kadar (2021) İngiliz ekibinde kalmayı düşünen 31 yaşındaki futbolcuyu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr istiyor.

Uzun süredir Mesut'u iknaya etmeye çalışan Arapların, tecrübeli oyuncuya yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Al Nassr'ın yıllık 20 milyon euro önerdiği, 1 yıl daha İngiltere'de kalmak isteyen Mesut'un ise teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılmıştı.