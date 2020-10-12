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    Al Nassr'dan Mesut Özil'e 20 milyon euro

    Al Nassr'dan Mesut Özil'e 20 milyon euro

    Al Nassr, Arsenal'de kadroya bile giremeyen Mesut Özil'in peşini bırakmıyor. Araplar son olarak 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 20 milyon euro teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 12:41
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    Arsenal'de, son olarak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmayan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor.

    BU SENE HİÇ MAÇA ÇIKAMADI

    Bu sene hiç süre alamamasına rağmen sözleşmesi bitene kadar (2021) İngiliz ekibinde kalmayı düşünen 31 yaşındaki futbolcuyu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr istiyor.

    Uzun süredir Mesut'u iknaya etmeye çalışan Arapların, tecrübeli oyuncuya yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

    Al Nassr dan Mesut Özil e 20 milyon euro #1

    YILLIK 20 MİLYON EURO

    Al Nassr'ın yıllık 20 milyon euro önerdiği, 1 yıl daha İngiltere'de kalmak isteyen Mesut'un ise teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

    Yıldız futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

    Al Nassr dan Mesut Özil e 20 milyon euro #2

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