Al Nassr'ın Anderson Talisca kararı! Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı gözden çıkardığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği ileri sürüldü.

ensonhaber.com

31 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de topladığı 77 puanla ikinci sırada bulunan ve şampiyonluğu Al Hilal'e kaybeden Al Nassr'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği sarı-mavililer, bir dönem ülkemizde de Beşiktaş'ta oynayan Anderson Talisca'yı gözden çıkardı.

Teklifler değerlendirilecek

Rudy Galetti'nin aktardığı bilgiye göre; Al Nassr yönetimi, yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haberin detayında, Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için bu hamleyi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Geleceği belli olacak

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte ismi 30 yaşındaki futbolcunun ismi, yeniden Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zaman zaman ilgilendiği yetenekli oyuncunun geleceği ilerleyen dönemde belli olacak.

85 maçta 78 gol katkısı verdi

2021-2022 sezonunun başında Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı yıldız, Körfez ekibinin forması ile toplamda çıktığı 85 maçta 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.