Al Nassr'ın yeni hedefi Hakim Ziyech Cristiano Ronaldo transferi ile büyük ses getiren Al Nassr, yeni hedefini Hakim Ziyech olarak belirledi. Suudi Arabistan temsilcisi, Ziyech'i yüksek bir maaşla kadrosuna katmak istiyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınında yer alan haberde, Al Nassr'ın Ziyech'i cazip bir maaş teklifi ile kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Ronaldo'ya asist yapacak

Faslı futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda, yeni takımındaki görevinin Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya asist yapmak olacağı belirtildi.

PSG için hala istekli

Öte yandan Ziyech'in ise, Paris Saint-Germain'e imza atma konusunda istekliği olduğu belirtildi. Faslı futbolcunun, devre arasındaki transfer döneminde de PSG'ye transferinin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Birçok ekip takipte

Ziyech ile ayrıca; Galatasaray, Beşiktaş, Milan, Inter ve bazı İspanyol ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

Chelsea'nin beklentisi yüksek

Chelsea'nin ise sözleşmesi 2025 yılına kadar Ziyech'ten yaklaşık 45 milyon euro'luk bir gelir beklediği iddia edildi.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech, 3 asist yaptı.