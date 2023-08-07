Al Raed, Serdar Dursun için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı Suudi Arabistan temsilcisi Al Raed'in Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Süper Lig'de başlayacak 2023-2024 sezonu öncesinde kadroda değişime giden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Kadrosuna 9 yeni takviye yapan sarı-lacivertli ekipte forvet rotasyonunda geride kalan Serdar Dursun'a sürpriz bir teklif geldi.

Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir'in arkasında bekleyen Serdar Dursun için Suudi Arabistan temsilcisi Al Raed, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Serdar, süre istedi

Ajel'in haberine göre; Al Raed, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 500 bin euroluk teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak baktığı ancak Serdar Dursun'un düşünmek için süre istediği iddia edildi.

Maribor kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmeyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla 64 resmi maçta forma giydi. 31 yaşındaki deneyimli isim bu maçlarda 19 gol attı ve 8 asist yaptı.