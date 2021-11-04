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Al Sadd'ın oyuncuları Xavi'ye veda etti

Al Sadd'ın oyuncuları Xavi'ye veda etti

Lionel Messi'nin ayrılışı sonrası kötü günler geçiren ve Koeman'la yollarını ayıran Barcelona, göreve Xavi'yi getirmek istiyor. Al Sadd'dan Bounedjah ve Tabata yaptığı paylaşımla veda etti.