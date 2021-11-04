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    Al Sadd'ın oyuncuları Xavi'ye veda etti

    Al Sadd'ın oyuncuları Xavi'ye veda etti

    Lionel Messi'nin ayrılışı sonrası kötü günler geçiren ve Koeman'la yollarını ayıran Barcelona, göreve Xavi'yi getirmek istiyor. Al Sadd'dan Bounedjah ve Tabata yaptığı paylaşımla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 16:45
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    Xavi-Barcelona flörtünde anlaşma çok yakın... Barcelona'nın efsane orta sahası Xavi, Koeman sonrası teknik direktörlük görevi için tek aday konumunda.

    İki kulübün anlaşmasını bekleyen Xavi, eve dönmek için sabırsızlandığını da vurgulamıştı. Al Sadd cephesi, Katalan teknik adamın sezonun bu döneminde ayrılmasına izin veremeyeceklerini açıklasa da sosyal medyada yapılan 2 paylaşım, işin rengini değiştirdi.

    Al Sadd ın oyuncuları Xavi ye veda etti #1

    INSTAGRAM’DAN VEDA ETTİLER

    Al Sadd forması giyen Baghdad Bounedjah ve Rodrigo Tabata (40), Xavi'ye Instagram'dan veda etti. Bu paylaşımlar, Xavi'nin Barcelona'nın başına geçtiği yönünde yorumlandı.

    1980 doğumlu Rodrigo Tabata, Gaziantepspor'daki başarılı performansı sonrası 8 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

    10 numara pozisyonunda oynayan Tabata, siyah-beyazlı ekipte hayal kırıklığı yaratmıştı. Brezilyalı futbolcu, uzun yıllardır Katar'da forma giyiyor.

    Al Sadd ın oyuncuları Xavi ye veda etti #2

    Al Sadd ın oyuncuları Xavi ye veda etti #3

    Al Sadd ın oyuncuları Xavi ye veda etti #4

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