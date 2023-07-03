Al Shabab, Mauro Icardi'ye yıllık 40 milyon euro teklif etti Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımından yıllık 40 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun yıldızı Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu.

Attığı gollerle takımına büyük bir katkı veren Icardi, sezonun sona ermesiyle Fransız ekibine geri döndü.

Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezonda kadrosunda görmek istediği ve transfer çalışmalarını sürdürdüğü Arjantinli golcü için Suudi Arabistan'dan kötü bir haber geldi. Al Shabeb takımının Icardi için yaptığı teklif sarı-kırmızılı yönetimin tüm planlarını bozdu.

Yıllık 40 milyon euro teklif yaptılar

İtalyan spor sitesi Tuttomercatoweb'in Suudi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Al Shabab, Icardi'nin transferi için akıllara durgunluk veren bir teklifle geldi.

PSG'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Suudi Arabistan kulübü, Arjantinli yıldıza ise toplam 80 milyon euro değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

Mauro Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, haberde kısa süre içerisinde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Sözleşmesi devam ediyor

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve 26 resmi maça çıktığı sarı-kırmızılı formayla 23 gol, 8 asist yapmıştı.