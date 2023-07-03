Alanyaspor 3 Brezilyalıyı kadrosuna kattı Alanyaspor transferlere hız vererek, Brezilya'dan 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüp, Eduardo Bauermann, Richard Coelho ve Carlos Eduardo'yu renklerine bağladı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Alanyaspor, savunma oyuncusu Eduardo Bauermann ve ön libero Richard Coelho ile 2'şer yıllık, sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı. Çavuşoğlu, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"İlk transferimiz Santos'un kaptanı Bauermann"

Geçen sezon kadrodaki oyuncularının birçoğunun kiralık olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Transfere başladık. Peş peşe transferler yapacağız. Siz de tanıklık edeceksiniz. İlk transferimiz Brezilya Serie A takımlarından Santos'un kaptanı Bauermann. Kendisi tecrübeli ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah bu transferin hem Alanyaspor için hem de kendisi için hayırlı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Hasan Çavuşoğlu, Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden transfer edilen 26 yaşındaki Carlos Eduardo'nun da Alanyaspor için çok iyi şeyler yapacağına inandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Carlos, izleyip takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Hem Corendon Alanyaspor hem de Carlos için hayırlı olsun. 'Aramıza hoş geldin Carlos' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Coelho'yu takip ediyorduk"

Brezilya'nın Ceara Kulübünden transfer edilen 29 yaşındaki Richard Coelho'yu da daha önceden takip ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, deneyimli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Geçen sezon transferde biraz geç kaldıklarını ve bu nedenle uyumsuzluklar yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bundan dolayı bu yıl transferlere erken başladıklarını aktardı.

Bu sezon takımın ana kadrosunun kamp dönemine kadar tamamlanmasını istediklerini anlatan Çavuşoğlu, geçen sezon yaşadıkları problemleri bu yıl yaşamak istemediklerini ifade etti.

"Motive olmuş durumdayım"

Hasan Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından futbolcular da açıklamalarda bulundu. Bauermann, Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kendisine destek olanlara teşekkür eden Bauermann, "Motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i de biliyorum. Takip ediyordum." ifadelerini kullandı.

"Agresif bir oyuncuyum"

Carlos Eduardo da Alanyaspor'a ciddi katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Hem kendisinin hem de Alanyaspor'un hedefleri için çok çalışacağını aktaran Carlos Eduardo, "Taraftarların, beni saha içerisinde görmelerini istiyorum. Agresif bir oyuncuyum. Beni seveceklerini ve onları mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Takımla başarılı olacağımıza inanıyorum"

Richard Coelho ise Alanyaspor'da olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti. Kendisine güvendiğini aktaran Brezilyalı futbolcu, "Bu takımla başarılı olacağımıza inanıyorum. Takıma her alanda katkı sağlayacağımı da düşünüyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada bütün gücümle takım arkadaşlarıma katkı vereceğim." diye konuştu.