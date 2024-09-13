Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu renklerine bağladı

İHA

Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 17 yaşındaki genç santrfor Arda Usluoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Arda için düzenlenen imza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Çavuşoğlu, şunları dedi:

Transferin son gününde son transferimiz forvet oyuncusu Arda Usluoğlu oldu. Bucaspor 1928'den geldi. Corendon Alanyaspor'u tercih ettikleri için öncelikle ailesine teşekkür ediyorum. Geçen sezon da istediğimiz bir oyuncuydu. Bucaspor 1928 Kulübü başkanına da çok teşekkür ediyorum. Onlar da Alanyaspor'u tercih ettiler. Arda gelecek vaat eden bir oyuncu. Hedefleri doğrultusunda Alanyaspor Kulübü'ne gelmesi çok önemli. Arda'nın önünde uzun bir yol var. Alanyaspor onun yeni evi. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.