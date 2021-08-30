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    Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

    Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

    Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 19:32
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    Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor.

    Ligin ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

    Bir önceki sezon başında Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı #1

    BU SEZON AYRILAN 4. HOCA

    Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

    Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 4. teknik adam oldu.

    Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı #2

    SÜPER LİG'DE BU SEZON KOVULAN HOCALAR

    Şenol Can (Kasımpaşa)

    Yalçın Koşukavak (Kayserispor)

    Samet Aybaba (Adana Demirspor)

    Çağdaş Atan (Alanyaspor)

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