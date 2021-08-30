- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladı.
- DHA
- 30.08.2021 - 19:02
- Güncelleme : 30.08.2021 - 19:32
Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor.
Ligin ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.
Bir önceki sezon başında Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
BU SEZON AYRILAN 4. HOCA
Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.
Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 4. teknik adam oldu.
SÜPER LİG'DE BU SEZON KOVULAN HOCALAR
Şenol Can (Kasımpaşa)
Yalçın Koşukavak (Kayserispor)
Samet Aybaba (Adana Demirspor)
Çağdaş Atan (Alanyaspor)