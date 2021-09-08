Alanyaspor, Chidozie Awaziem’i kiraladı

Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper, bugün Alanya'ya geldi. Genç stoperin transferi Alanyaspor’un sosyal medya hesabından, “Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi” ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

PORTO ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.

Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.