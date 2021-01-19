Alanyaspor, Damian Kadzior'u kadrosuna kattı

Alanyaspor, Eibar forması giyen Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan ancak son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor'da yönetim, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Alanya ekibi, Eibar forması giyen Damian Kadzior'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, 'İspanya'nın Eibartakımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum' dedi.

"BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Damian Kadzior ise, 'Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim' diye konuştu."