Alanyaspor, Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.

Alanya ekibi, 2005 doğumlu Nijeryalı Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

"4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, geçtiğimiz gün de Güney Koreli forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)