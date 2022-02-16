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- Alanyaspor'da Davidson Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Davidson Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor, Davidson'un Wuhan Three Towns kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 10:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Davidson Pereira'nın Çin ekibi Wuhan Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Alanyaspor Kukübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.