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    Alanyaspor'da Davidson Pereira ile yollar ayrıldı

    Alanyaspor, Davidson'un Wuhan Three Towns kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:58
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    Alanyaspor'da Davidson Pereira ile yollar ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Davidson Pereira'nın Çin ekibi Wuhan Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.

    "BAŞARILAR DİLERİZ"

    Alanyaspor Kukübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Alanyaspor da Davidson Pereira ile yollar ayrıldı #1


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